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Ot yüklü kamyonet yan yattı: 5 yaralı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ot taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.
HAKKARİ 08.09.2022, 10:59
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ot taşıyan kamyonetin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karabey köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ot yüklü kamyonet, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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