Öğrencilerden polislere ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler, görevi başında bulunan polisleri ziyaret ederek çiçek verdiler.

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çukurca Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve eğitim gören öğrenciler, görevi başında bulunan polisleri ziyaret ederek kendilerine gül verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çukurca İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, “Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakâr ve cefakâr mensupların bu anlamlı gününde yalnız bırakmayarak polis teşkilatının yanında olduklarını gösteren Çukurca Milli Eğitim Müdürlüğü camiası ve değerli öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenciler, daha sonra Çukurca girişinde bulunan Polis Kontrol Noktasında görevli polisleri ziyaret ederek gül verdi.