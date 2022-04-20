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Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde 9 metre karın bulunduğu yolda çalışmalar devam ediyor.
HAKKARİ 20.04.2022, 10:00
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde 9 metre karın bulunduğu yolda çalışmalar devam ediyor.
Kardan oluşan tüneller ve 9 metreyi bulan kar kalınlığı karşısında zaman zaman zor anlar yaşayan Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. 4 ayrı iş makinesinin çalıştığı 3 bin 300 rakımlı yolda kar kalınlığının yer yer 9 ile 12 metreyi bulduğu belirtildi.
İl özel idaresi karla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirtti.