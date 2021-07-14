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Nargile tütünü kutusunda 2 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nargile tütünü kutusuna gizlenmiş 2 kilo eroin ele geçirildi.

HAKKARİ 14.07.2021, 15:39
Nargile tütünü kutusunda 2 kilo eroin ele geçirildi
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nargile tütünü kutusuna gizlenmiş 2 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13 Temmuz 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Yenikoprü Jandarma Yol Kontrol Noktasında kargo aracında uyuşturucu köpeği ile yapılan aramada 4 adet nargile tütünü kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 2 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir” denildi.
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