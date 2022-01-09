Hakkari’nin Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimlerinde Muharrem Tekin, aldığı yüksek oyla yeniden başkan seçildi.

Şemdinli ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın 5’nci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu konferans salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. Mevcut başkan Muharrem Tekin ile Yusuf Sezai’nin adaylığında gidilen seçimde 494 oy kullanıldı. 23 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Yusuf Sezai 149 oy alırken, 322 oy alan Muharrem Tekin yeniden başkan seçildi.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Tekin, "Seçim tüm Şemdinli’ye hayırlı olsun. Biz dün olduğu gibi bugün de aynı hızla hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz her zaman olduğu gibi bize destek veren, vermeyen tüm esnaflarımızın yanında yer alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın’’ dedi.