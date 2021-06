Müdürü Gür: “Dolu dolu bir telafi eğitimi vereceğiz”

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında "Telafide Ben De Varım" konulu değerlendirme toplantısı yapıldı.

TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Müdür Gür, "Yaz dönemiyle birlikte bakanlığımız, salgın döneminde okullarından uzak kalan öğrencilerimiz için telafi programları hazırladı. Bizler de müdürlük olarak, Valimiz İdris Akbıyık’ın himayelerinde paydaş kurumlarımızla beraber ve ilimizin potansiyelini kullanarak çocuklarımıza her alanda seçenekler sunacağız. Her okulumuz, Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak zümreler marifetiyle hazırlanan çerçeve dâhilinde kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullarımız, 2 Temmuz’dan yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar fiziksel imkânlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda ve doğayla baş başa oluşturacağımız kamplarda çocuklarımızı ağırlayacağız. Gönüllülük esasına bağlı olarak isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Böylelikle yeni eğitim öğretim yılına kadar öğrencilerimize dolu dolu bir telafi eğitimi vereceğiz ve bu kapsamda okullara her türlü desteği sunacağız" dedi.