Müdür Gür: ’Tüm amacımız bir cana dokunmak’

HAKKARİ (İHA) –Hakkari’de “Her Ev Bir Okul" projesi, Hakkâri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde ilin eğitimine yön vermeye devam ediyor.

Hakkari Fen Lisesinde kurum, okul yöneticileri ile birlikte yapılan tanıtım ve istişare toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen ‘Her Ev Bir Okul” projesini yüz yüze eğitime uyarlayarak güncellik kazandırdıklarını söyledi. Gür, "İlimizde eğitim-öğretim sürecindeki sıkıntıları tespit ederek, eğitim sürecini daha etkili yönetmek, öğrencilerin hem akademik hem de psikososyal olarak desteklenmesi ve paydaşlarımızla uyum içerisinde eğitimde kalite artışı sağlamak için yöneticiler ve ebeveynler olarak hepimize önemli görevler düşüyor. İl müdürlüğü olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayretiyle böyle bir projeyi hayata geçirmiştik. Salgın sürecindeki zorluklar, yerini eğitimde güzel başarılara bırakıyor ve biz inanıyoruz ki ilimizde nice güzel başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız” dedi.

Amaçlarının öğrencilerin kalplerine dokunmak olduğunun altını çizen Gür, “Biliyoruz ki çocuklarımız, eğitimde ellerini, yüreğini ve aklını bir arada kullandığında mutlu olur. Kitap okuma halkaları ile çocuklarımızın hayal güçlerine, kalplerine ve ruhlarına güzel dokunuşlarla fark oluşturduğumuza inanıyoruz. Bunun yanında gönüllü öğretmenlerimizden oluşturulan akademik heyetimiz, LGS ve YKS örnek soru havuzları oluşturma, çocuklarımızın okulda ve evde kaliteli vakit geçirmeleri, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak, özel gereksinim duyan öğrenciler için özel programlar yapmak, okul tanıtımları ve velilere de yönelik rehberlik içerikleriyle zenginleştirmek için projemizin mutfağında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu çerçevede projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Proje Koordinatörü Nazif Özer tarafından projenin tanıtım sunumu yapılmasının ardından tanıtım ve istişare toplantısı, ikramla son buldu.