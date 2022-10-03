Müdür Demir eline fırçayı alıp zabıta odasını boyadı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, eline fırçayı alarak zabıta odasını boyadı.

Hakkari’de birçok işletmeye yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kentteki denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta odası duvarının kötü görünmesi üzerine eline fırçayı alan Zabıta Müdürü Adil Demir, zabıta odasını boyadı.

Zabıta ekipleriyle odayı güzel bir görünüme kavuşturan Müdür Demir, “Bu içten gelen bir şey. Ben kendim boş durmayı sevmem. O yüzden açıkçası boş boş oturacağıma ufak da olsa kötü görünüm arz eden duvarı boyadım” dedi.