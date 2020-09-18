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Müdür Canlı yapımı devam eden okul inşaatlarını inceledi
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERVET CANLI YAPIMI DEVAM OKUL İNŞAATLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
HAKKARİ 18.09.2020, 09:21
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Hakkari’nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı yapımı devam okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Milli Eğitim Müdürü ve Yüksekova Belediyesi Başkan Yardımcısı Vekili Servet Canlı, teslimat aşamasında olan okulların inşaat çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Okul inşaatlarını tek tek gezen Müdür Canlı, “İnşallah kısa sürede tüm okullarımıza kavuşmuş olacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.
Okulların inşaat çalışmalarını inceleyen Müdür Canlı’ya Şube Müdürü Cumali Kaya da eşlik etti.
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