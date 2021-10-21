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Mobil trafik eğitim tırı Hakkari’de

HAKKARİ (İHA) – İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan mobil trafik eğitim tırı Hakkari’ye geldi.

HAKKARİ 21.10.2021, 15:30
Mobil trafik eğitim tırı Hakkari’de

HAKKARİ (İHA) – İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan mobil trafik eğitim tırı Hakkari’ye geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen trafik eğitim tırı, Şehit Selahattin İlk/Ortaokulu bahçesinde faaliyetine başladı. Etkinliğe, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yönetici, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kentteki ilkokul öğrencilerine yönelik 2 günlük program çerçevesinde tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitimler verilecek. Etkinliklerin ilk günü, Hakkari merkez, 2’inci günü Yüksekova’da olacak. Etkinliğin ilk günü, tırdaki mobil sınıfta eğitim gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda polis eşliğinde akülü araç kullandı. Uygulamalı eğitimde, öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Trafik Eğitim Tırı, 2 gün boyunca çocuklara trafik eğitiminin verilmesi ve çocukların trafik dedektifi olmaları, anne babaların araç kullanırken kuralara uymaları hususunda bilinçlendirme çalışması yapacak. Etkinliğin sonunda, Vali İdris Akbıyık, protokol ile birlikte, çocuklara kırmızı düdük ve trafikçi kartlarını teslim etti.

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