Miniklerden tiyatro gösterisi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki anaokulu öğrencilerinin sahneledikleri tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde yapılan tiyatro gösterisine Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, veliler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sahnede hünerlerini sergileyen minikler, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Miniklerin gösterisini büyük bir keyifle izlediklerini belirten Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, “Bize böyle güzel bir gece yaşatan miniklerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bizde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu güzel etkinliklere değer katıp, yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Yarınlarımızın mimarı çocuklarımızın neler yapacağına şahit olduk. Yarının Türkiye’sine tüm çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştiriyoruz. Hepsini yürekten kutluyorum” dedi.

Okul Müdürü Fatih Basmacı ise değişik bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, “Çocuklarımız burada kendilerini kanıtlayarak güzel oyunlar sergilediler. Bizi yalnız bırakmayan herkese de teşekkür ediyoruz. Amacımız, bu tür etkinlikleri geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Büşra Özen de, çocukların sahne becerileri ve özgüvenlerinin gelişmesi için tiyatro oyununu sergilediklerini belirterek, “Gösterimi 20 öğrenci ile gerçekleştirdik. Güzel bir akşam yaşandı. Eğlence dolu bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.