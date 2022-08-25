Miniklerden inanılmaz sahne performansı

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen ‘Karaoke sahnesi’ etkinliğinde miniklerin performansı herkesi büyüledi.

İsimlerini görevlilere yazdırarak tek tek sahneye çıkan minik yarışmacılar, şarkılarıyla performanslarını sergiledi. Açık havadaki Hakkari gecelerine renk katan yarışmacılar, tribündeki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandılar. Dev ekranda ünlü sanatçıların seslendirdiği şarkılarını okuyan minikler, el hareketleri ve sahne performansları ile adeta seyircileri büyüledi.

Kent Park tribünlerini dolduran vatandaşlar, düzenlenen ‘Karaoke sahnesi’ etkinliğinde miniklerin ve yetişkinlerin özgüvenlerini sahneye yansıttığını belirterek, bu güzel etkinliklerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.