Son Dakika
Minikler sinemayla buluştu
Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki minikler öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
HAKKARİ 02.04.2022, 09:16
Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki minikler öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
Çukurca Belediyesine ait sinema salonunda Çukurca Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Sınırda Sınırsız Eğitim” projesi bünyesinde anaokulu öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan öğrencilere ücretsiz mısır ikramı da yapıldı.