Minibüsle tır çarpıştı: 1 yaralı

Hakkari-Van karayolunda minibüsle tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu üzerindeki Kırıkdağ köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 ABF 848 plakalı minibüs ile 73 SJ 243 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada yaralanan şahıs ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.