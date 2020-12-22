Milli Eğitim Bakanlığından Hakkari’ye 850 tablet

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen tabletlerin 850 adedi Hakkari’ye ulaştı.

Hakkari’de öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen tabletler teslim alındı. İlk etapta Hakkari’ye 850 adet tablet bilgisayar ulaştırıldı. Ocak ayında gönderilecek son etapla birlikte bütün ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşmuş olacak. Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, tablet bilgisayarların Milli Eğitim Bakanlığının planladığı dağıtım stratejisi çerçevesinde, ilçe müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından teslim alındığını ve en kısa sürede öğrencileriler ulaştırılacağının bilgisini paylaştı.

Tabletlerin, öğrencilere 4.5G GSM sim ve 32 GB hafıza kartlı, 25 GB internet ve kılıfı ile birlikte teslim edileceğini söyleyen Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Tablet bilgisayarlar, valimizin himayelerinde başlattığımız ve aynı zamanda bir bileşeni de ‘Bir Kitap Bir İnsan’ olan, ‘Her Ev Bir Okul’ projelerimize büyük katkıları olacak. Bakanlığımız tarafından tedarik edilerek ilimize gönderilen tablet bilgisayarları, çok büyük ihtimam içerisinde ve resmî veriler doğrultusunda oluşturulan öncelik sırasına göre ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Teslim edilen tabletlerin içinde, öğrencilerin canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için ihtiyaç duyacakları aylık 25 GB’a kadar internet paketi de yer alacak. Elbette, dağıtımlar bununla sınır kalmayacak. EBA portalını kullanma ve canlı derslere katılım konusunda cihaz ve internete erişim sıkıntısı yaşayan çocuklarımız için, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları, sivil inisiyatifler tarafından da destekler var ve devam ediyor. Katkıda bulunacak tüm hayırseverlere şimdiden şükranlarımı sunarım” dedi.