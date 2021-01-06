Milli Eğitim Bakanlığından Hakkari’deki öğrencilere kitap desteği

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hakkari’ye gönderilen ücretsiz kaynak kitapların dağıtımına başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz kaynak kitaplar, Cumhuriyet İlköğretim Okulunda Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, Şube Müdürleri Ayhan Turgut ve Sait Ediş ile okul müdürlerinin katılımıyla okullara dağıtıldı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Merkezlerinin katkılarıyla hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimi destekleyecek çok sayıda materyal geliştirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Uzaktan eğitimde ihtiyaçların değişmesi ve farklılaşması ile birlikte ihtiyaca cevap vermek için öğretmenlerin ve velilerin talepleri dinlenerek ve saha çalışması yapılarak her sınıf düzeyindeki öğrencilerin bireysel gelişimlerine göre çalışma kitapları, kaynak materyaller üretildi. Okuldaki ihtiyaçlar incelenip ders işleme sırasındaki eksiklikleri tespit edilmeye çalışıldı. Bu konuda binlerce geri bildirime dayalı olarak içerikler tasarlandı. Uzmanların çok derinlemesine incelemeleri sonunda kitaplar yazıldı. Öğrenciler, etkinlikleri yaparken aslında sadece derslerin kazanımlarıyla ilgili içerikleri görmeyecek, bir taraftan da hayata dair birçok ipucunu bu kitaplarda görmek ve yaşamı öğrenmek için fırsat sahibi olacaklar. Aktif olarak tecrübe etme, bazı deneyleri yapabilme, aile içerisinde, öğretmenlerle birlikte birçok çalışma kağıdını doldurabilme fırsatına sahip olabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, ‘Kitabım Hep Açık’ ifadesinde belirttikleri gibi bu materyaller, sadece ders ya da çalışma kitapları değil içeriğinde çocukların evlerde yaptığı çalışmalar da var. Kitaplar çocukların zihinsel, duygusal ve dil gelişimleri için çok kritik, bu nedenle ders kitaplarıyla sınırlı olmayan bir çerçeve arzu edilmiş. Sadece salgın dönemi için hazırlanan çalışmalar değil, bundan sonraki yıllar için de çocukların ve velilerin hizmetine sunulan içerikler. Bu bağlamda ders kitaplarının yanı sıra basılı veya elektronik ortamda zengin içerikler üreterek zorlu süreci öğrencilerin ve öğretmenlerin daha kolay atlatmaları için yapılan çok değerli çalışmalar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar, ilimizde dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi 15 bin öğrenciye dağıtıldı" denildi.