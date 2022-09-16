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MHP Hakkari İl Başkanlığında yangın
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
HAKKARİ 16.09.2022, 15:42
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir binadaki MHP İl Başkanlığı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar ise yükselen dumanı cep telefonu ile görüntüledi.
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