Meslek liseleri sanatsal etkinlikte buluştu

Hakkari’deki meslek liselerinin öğrencileri sanatsal etkinliklerde buluştu.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesi kapsamında yer alan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi, Muharrem Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi, Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi ile eşleşti. 1 Mart-30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan çevrimiçi dersler sonucunda projeye katılan 112 öğrenci, kendilerine rehberlik eden 20 Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi ve bu öğrencilere rehberlik eden öğretmenler tarafından sanatın birleştirici gücü altında buluştu. Etkinliğin sonunda yarışmaya katılan 55 müzik öğrencisinden 15 eser, 57 resim öğrencisinden 17 eser ortaya konuldu. Her biri birbirinden değerli bu eserler, Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Kazım Gür’ün başkanlığında toplanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Seçici Kurulu tarafından değerlendirilerek dereceye girenler belirlendi.