Son Dakika
Mergabüta Yaylası’nda sosyal mesafe hassasiyeti
HAKKARİ’NİN MERGABÜTAN YAYLASI SAKİNLERİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYDU.
HAKKARİ 11.07.2020, 11:09
7
Hakkari’nin Mergabütan Yaylası sakinleri korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uydu.
Yaz aylarında 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Yaylası’na çıkan vatandaşlar, tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle ziyaret ettikleri çadırlarda sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Yaz aylarında çıktıkları yaylada büyük zorluklarla karşılaştıklarını ifade eden yayla sakinleri Hakkari Valiliği’nin almış olduğu korona virüs tedbirlerine uyduklarını söylediler. Ziyaret ettikleri çadırlar da aralarında mesafe bırakarak ayaklarının üzerine serdikleri battaniyelerle sohbet eden yayla sakinleri, gençlere de sosyal mesafeye uymaları hakkında tavsiyelerde bulundular.
28°
az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|35
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Granada
|35
|50
|10. Athletic Bilbao
|35
|48
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
Namaz Vakti 11 Temmuz 2020
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:35
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:44
|Yatsı
|22:31