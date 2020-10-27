banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi

Memur-Sen’den Macron’a tepki

MEMUR-SEN HAKKARİ ŞUBESİ, PEYGAMBERİMİZ HAZRETİ MUHAMMED'E HAKARET EDEN KARİKATÜRLERİ KAMU BİNALARINA YANSITAN FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON’A TEPKİ GÖSTERDİ.

HAKKARİ 27.10.2020, 15:37
3
Memur-Sen’den Macron’a tepki

Memur-Sen Hakkari Şubesi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’e hakaret eden karikatürleri kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösterdi.

Şube binasından yapılan açıklamayı Memur-Sen Hakkari İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Şanser Kutluk okudu. Kutluk, sömürgenin merkezlerinden olan Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen hatem-ül enbiya Hazreti Muhammed Mustafa’ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkması ve Müslümanları aşağılamasını telin ettiklerini söyledi. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir aldığını ve çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikaların siyaseti belirler hale geldiğini belirten Kutluk; Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermekte olduğunu kaydetti.

Açıklama ardından grup üyeleri ’’Ya Muhammed seni seviyoruz’’ sloganı attı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:14
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3