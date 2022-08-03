Mahalle sakinlerinden belediyeye destek

Hakkari’nin Merzan Mahallesi Aydınlar semtinde devam eden parke taşı döşeme ve yol genişletme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Hakkari Belediyesi tarafından Yukarı Merzan Mahallesi Armutlar ve Aydınlar semtinde başlatılan parke taşı çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Aydınlar semti sakinlerinden emekli gazeteci Necmettin Aydın, toprak yoldan modern yola kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aydın, "Mahallemizde 3 ayrı semt ilk defa toprak yoldan kurtarıldı. Aydınlar semtimizde ise yol genişletme çalışmaları var. Bizde arsalarımızdan fedakarlık yaparak yolun daha sağlıklı olması için verdik. Şu anda taş istinat duvarı örme çalışmaları var. Bir kaç gün içinde ise semtimiz ilk defa modern yola kavuşacak inşallah. Bu güzel hizmetlerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.