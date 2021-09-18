Kuzey Irak şehidi memleketine uğurlandı

HAKKARİ (İHA) – Irak’ın kuzeyinde ’Pençe Yıldırım’ harekatı kapsamında Maydan Üs Bölgesinde mevzi tahkimatı yaptığı esnada basma düzenekli el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak (27) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Öz geçmişinin okunmasının ardından Solak’ın naaşı, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı’na gönderildi. Şehidin buradan uçakla memleketi Muş’a uğurlanacağı belirtildi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, Hakkari Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sefa Karadeniz, Adalet Komisyon Başkanı Cenk Özbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan ve polis memurları katıldı.

Uzman Çavuş