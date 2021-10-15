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Kuyuya düşen yavru köpekler kurtarıldı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kuyuya düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
HAKKARİ 15.10.2021, 17:24
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kuyuya düşen 4 yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Yeşildere Mahallesi’ndeki kuyuda gelen sesler üzerine vatandaşlar tarafından Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden destek istenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler hemen kurtarma çalışmalarına başladılar. Bir saat içerinde kuyuda yapılan çalışmalar sonucu 4 yavru köpek kurtarıldı.
Yavru köpeklere yerinde ilk tedavisi yapılarak daha sonra ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.