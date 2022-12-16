Kurtların saldırısına uğrayan köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de kurtların saldırısına uğrayan çoban köpeği tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre olay, Yeni Mahalle’de meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giren Hakkari Belediyesi veteriner ekibi, kurtların saldırısına uğrayan çoban köpeğini yaralı halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun değişik yerlerinde derin yırtılma ve yaraların olduğu tespit edilen çoban köpeği, tüm cerrahi tedavileri yapılarak belediye kliniğinde müşahede altına alındı.