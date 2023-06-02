Kur’an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, 4-6 yaş Kur’an kurslarının ahlaklı nesil yetiştirmenin ilk adımı olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti başladı. Burada konuşan İl Müftüsü Fakirulahoğlu; “Yüce Allah’ı, sevgili Peygamberimiz Hazreti. Muhammed (s.a.v.)’i ve hayat rehberimiz kitabı tanıyan, dinini diyanetini bilen ahlaklı bir nesil yetiştirmenin ilk adımı 4-6 yaş Kur’an kurslarıdır. Kurslarımıza gösterilen ilgi ve alaka ile aldığımız olumlu geri dönüşlerden oldukça memnunuz. Öncelikle çocuklarını kurslarımıza gönderen anne ve babalara hürmetlerimi sunuyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocukları, bugünden milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirmek, sağlam kişilik sahibi olmaları yönünde çalışmak, doğru olup doğrularla olan, yalandan kaçınan, kötü emelli kişilerin tuzağına düşmeden yaşamlarını sürdüren kişiler olarak geleceğe hazırlamaya gayret göstermek hepimizin dini ve insani görevidir. Bu vesileyle gece gündüz demeden çocuklarımızın İslami ahlakla yetişmesi için gayret gösteren başta Kur’an kursu öğreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve programımıza katılanlara teşekkürlerimi arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılında 4-6 yaş Kur’an kurslarında yapılan etkinliklerle ilgili sinevizyon gösterimi, çocuk ilahi grubunun ilahi söylemesi, Kur’an-ı Kerim’den sure ve aşr-ı şeriflerin okunması, ezber hadis okuma ve eğlenceli oyunlardan sonra yapılan dua ile program sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Talha Battal, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.