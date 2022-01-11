KOSGEB’den bilgilendirme toplantısı

KOSGEB Hakkari İl Müdürlüğü ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası işbirliğince ‘KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmeler Destek Programı’ bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasının (HATSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, korona virüs salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik olarak KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde yürütülen ’Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın detayları, KOSGEB Hakkari İl Müdürlüğü Kobi Uzman Yardımcısı Saadet Özbek tarafından girişimci ve yatırımcılara aktarıldı.

KOSGEB Hakkari İl Müdürü Cihat Gür, binlerce gence iş kapısı açacak, hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelere nefes aldıracak programdan, kriterleri uyan tüm işletmeleri faydalanmaya davet etti. Gür, "Projenin amacı imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile korona virüs salgınının yoğun olduğu diğer sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecekler. Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir" dedi.

Toplantıya KOSGBE Müdürü Cihat Gür, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Hakkari Temsilcisi Cabbar Yakupoğlu, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Fikret Keskin ve kentte faklı sektörlerde faaliyet gösteren esnaf katıldı.