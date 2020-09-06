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Kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu
HAKKARİ’DE KONTROLDEN ÇIKAN TIR ZAP SUYUNA UÇTU. KAZADA TIR ŞOFÖRÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANIRKEN, ARAÇTA İSE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
HAKKARİ 06.09.2020, 18:32
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Hakkari’de kontrolden çıkan tır Zap Suyuna uçtu. Kazada tır şoförü hafif şekilde yaralanırken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hakkari-Şırnak karayolu üzerinde bulunan Taşbaşı köyü kar tünelleri mevkiinde meydana geldi. Hakkari’den Şırnak iline doğru giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Taşbaşı çığ tüneli yerine yan tarafından yoluna devam etmek istedi. Tünelin bitişiğinden geçmek isteyen tır, kavşağı geç fark edince direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra bariyerlere çarparak Zap Suyuna yuvarlandı.
Kazada şoför hafif şekilde yaralanırken, tırın dorsesi hasar gördü. Yaralanan şoför bölgeye giden ambulansla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.
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