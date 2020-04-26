Kızılaydan 350 aileye iftar yemeği

Türk Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte günlük 2 bin kişilik iftar yemeği hazırlayarak 350 ihtiyaç sahibi aileye dağıtmaya başladı.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi yetkililerinin himayesinde deneyimli ustaların ellerinde üretilen değişik yemekler, büyük bir titizlikle hazırlanarak iftar vaktine hazır hale getiriliyor. Paketlenen sıcak yemekler Kızılay gönüllüleri tarafından tespit edilen ailelere anında ulaştırılıyor.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, kentte Ramazan ayı münasebetiyle şubeleri tarafından hazırlanan 2 bin kişilik iftar yemeğini önceden tespit edilen 350 aileye dağıtılmaya başlandığını söyledi. Başkan Bozkurt, "15 kişilik Kızılay gönüllüsü, hazırlanan sıcak yemekleri iftara az bir süre kala anında evlere ulaştırıyor. Ramazan ayı sonuna kadar dar gelirli ailelere sıcak iftar yemeği dağıtmaya devam edeceğiz. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ederiz” dedi.