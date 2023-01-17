Kızılay, kampüs yerleşkesinde giyim mağazası açtı

HAKKARİ (İHA) – Kızılay Hakkari Şube Başkanlığı tarafından üniversite kampüsü yerleşkesinde oluşturulan giyim mağazasının açılışı dualar eşliğinde yapıldı.

Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyacını karşılamak üzere hayata geçirilen Kızılay Butik’in açılışı, Zeynelbey Yerleşkesi merkezi derslikler binasında düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Burada konuşan Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, giyim mağazasının ikinci şubesini üniversite bünyesinde açtıklarını söyledi. Başkan Bozkurt, “Zeynelbey Yerleşkesi merkezi dersliklerinde bitik mağazasının oluşumunda emeği geçenlere teşekkür ederiz. Burada ihtiyaç sahibi öğrenciler faydalanabilecekler. Bilindiği üzere Türkiye’deki onlarca üniversitede ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor. Butiğin açılmasında bize imkan sağlayan değerli hocalarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı ise Kızılay’ı Türkiye’nin her yerine merhamet elini ulaştırdığını belirterek, “Kızılay, daha önceden görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Hakkari’de de hep yanımızda oldu. Ne zaman kapısını çalsak hep yanımızda oldu. Bundan sonra da Hakkari’de daha hayırlı hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kızılay’ın butik mağazasının hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Törene Hakkari Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı, Prof. Dr. Erdoğan Bada ve Prof. Dr. Can Yılmaz, Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, öğretim üyeleri, daire başkanları, Kızılay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.