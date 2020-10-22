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Kızıl şahin özgürlüğüne kavuştu
HAKKARİ’DE YARALI HALDE BULUNAN VE YAPILAN TEDAVİNİN ARDINDAN SAĞLIĞINA KAVUŞAN KIZIL ŞAHİN DOĞAYA BIRAKILDI.
HAKKARİ 22.10.2020, 13:54
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Hakkari’de yaralı halde bulunan ve yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan kızıl şahin doğaya bırakıldı.
Bir süre önce Bağlar Mahallesi’nde duyarlı bir vatandaşın Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kliniğine getirdiği yaralı kızıl şahin tedavi altına alınmıştı. Veteriner hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi’nin başarılı cerrahi müdahalesi sonucu sağlığına kavuşan kızıl şahin yeniden doğal ortamına bırakıldı. Sol bacağında aldığı darbeye bağlı çıkık, aynı zamanda bağ dokusunda travmaya bağlı ödem tespit edilen kızıl şahin, yeniden kanat çırparak gözden kayboldu.
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