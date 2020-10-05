Kent park bilinçsizce kirletiliyor
HAKKARİ KENT PARKIN BAZI SORUMSUZLARIN ORTALIĞA RASTGELE ATTIĞI ÇÖPLE KİRLETİLMESİ TEPKİLERE NEDEN OLDU.
Hakkari Kent Parkın bazı sorumsuzların ortalığa rastgele attığı çöple kirletilmesi tepkilere neden oldu.
Altay Caddesi üzerindeki Kent Park, kentin en önemli spor ve mesire başında geliyor. Son zamanlarda parkın adeta çöplüğe döndüğünü belirten vatandaşlar, "Şehir merkezinde yer alan parkın sıcak yaz aylarında 7’den 77’ye çok sayıda ziyaretçisi oluyor Sıcaklardan bunalanlar ailecek parka geliyor. Çöp kutusu olmasına rağmen bazı duyarsız vatandaşların çöplerini rastgele etrafa atması ayıptır. Park görevlileri ve belediye ekipleri temizlik konusunda ellerinden geleni yapıyor. Buna rağmen bazı sorumsuzlar çevreyi bilinçsizce kirletiyor. Poşet ve meşrubat artıklarını çöp kutusu yerine yerlere atıyor. Kamuya açık alanları kullanırken çevre temizlik kurallarına uyulmasını istiyoruz. Görevliler tarafından her gün temizlenen parkımızı nasıl bulduysak öyle bırakalım. Yerlere çöp atanları uyaralım" şeklinde konuştular.
"Bir günde 1 ton çöp toplandı"
Akşam saatlerinde etrafa rastgele atılan parktaki çöplerle sabah saatlerinde mücadele eden ekipler, 2 saatlik çalışma sonucunda yaklaşık bir ton çöp toplayarak park dışına çıkarttılar. Günlük olarak parkı temizlediklerini ifade eden belediye temizlik işleri müdürlüğü çalışanları, halkın bu konuda duyarlılık gösterilmesini istediler.
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2