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Kayme Sarayı’nın resminin alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Kayme Sarayı’nın alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu.
HAKKARİ 22.12.2020, 09:54
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Kayme Sarayı’nın alkollü içecek kutularının tasarımında kullanılması durduruldu.Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, "Manevi değerimize yapılan çirkin davranış ile alakalı girişimlerimiz sonucu ilgili firma, Kayme Sarayımızın görselini kullandığı reklamını durdurup, piyasadaki kutuları da geri çekecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın duyarlılığı ve girişimleri için de bütün Hakkarililer adına teşekkür ederiz” dedi.
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