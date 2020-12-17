Kayme Sarayı’nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepki

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyünde bulunan tarihi Kayme Sarayı’nın bir içki firması tarafından bira kutularının tasarımında kullanılmasına yöre halkı tepki gösterdi.

İlçe sakinlerinden Fikri Algül, Nehri ve Kayme Sarayı’nın ilim irfan yuvası olduğunu belirterek, “Yıllarca insanlar orada din eğitimini görmüş ve onlarca alimler yetişmiştir. Maneviyatın önemli yerlerinden olan Şemdinli ilçemizde bulunan Kayme Sarayı’nın bira kutularının üstüne basan inanç ve maneviyat düşmanlarını kınıyorum. Kesinlikle bizim yöre halkı için bu kadar değerli olan inanç yerinin bu şekilde kullanılmasını kabullenemiyoruz. Firma sahiplerinden derhal bu kadar değerli bir yerin bira kutuları üzerinden kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

“Bu büyük bir hadsizliktir”

AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar da, yapılanın büyük bir hadsizlik olduğunu belirterek, “İlçemizin en önemli değeri, Anadolu’ya ilim insanları kazandıran Kayme Sarayı’na yapılan bu hadsizlik kabul edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir saygısızlıktır”

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ise Hakkari ve Şemdinli için Kayme Sarayı’nın çok önemli bir mekan olduğunu söyleyerek, “Nakşibendi cemaatine bağlı yörede binlerce insanımız bu mekana çok büyük önem vermektedir. Nehri’de yatan ve bizzat Kayme Sarayı’nda ders veren Seyit Taha ve Seyit Abdullah hazretlerinin mekanlarına yapılan büyük bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz. Bu içki firmasının derhal bu hatadan vazgeçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Herki Aşiretinin ileri gelenlerinden Mehmet Fırat da, yöre halkına yapılan büyük bir saygısızlık olarak yaşananları değerlendirerek, “Nehri sadece Hakkâri için değil bütün Türkiye için adeta inanç merkezi bir yerdir. Her yıl binlerce insan bu mekana gelip, bu kutsal mekanları ziyaret ediyor. Hakkari Üniversitesi bünyesinde sempozyumlar düzenleniyor. Yapılan sempozyumlarda dünyanın dört bir yanından yazarlar, araştırmacılar ve din adamları gelerek programlar yapmaktadır. Böylesine kutsal bir mekânın içki firması tarafından bira kutularının üzerine reklam yapılmasını kabul etmiyoruz. Derhal buna bir son verilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.