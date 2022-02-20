Kaymakam Tugay’dan köy ziyareti

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, ilçeye bağlı Korgan köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Tugay ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Furkan Manav, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile ilçe merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunan Korgan köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Korgan köyü sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam Tugay ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Burada bir açıklama yapan Kaymakam Tugay, ilçedeki bütün köyleri ziyaret etmeye çalıştığını belirterek, “Vatandaşların taleplerini dinliyorum. Vatandaşın sıkıntılarını gidermek için devletimiz burada bizleri vekil tayin etti. Devletimiz her anlamda vatandaşının yanındadır. Bizler de burada layıkıyla görev yapmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kapımız her zaman vatandaşımıza açıktır” dedi.