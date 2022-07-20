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Kaymakam Kurt’tan üs bölgesindeki askere ziyaret

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, askeri üs bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

HAKKARİ 20.07.2022, 08:36
Kaymakam Kurt’tan üs bölgesindeki askere ziyaret

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, askeri üs bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Çukurca ilçesine bağlı Harami ve Küp Tepe üs bölgelerinde vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret eden Kaymakam Kurt ve Başkan Dündar, onlarla bir süre sohbet etti.

Yapılan ziyarete Çukurca Komando Tabur Komutanı Serkan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sağındık ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran da hazır bulundu.

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