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Kaymakam Kurt’tan Akkaya köyüne ziyaret
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, Akkaya köyünü ziyaret etti.
HAKKARİ 31.03.2022, 13:45
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, Akkaya köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Kurt ve Başkan Dündar, köylülerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Burada konuşan Kaymakam Kurt , “Devletimiz muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için tüm imkanlarıyla çalışıyor. İmkanlarımız doğrultusunda tüm köylerimizin eksiklerini gidereceğiz” dedi.
Ziyarette AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Rıdvan Dirmilli ve AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin de hazır bulundu.