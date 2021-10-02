banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası

Kaymakam Kurt KÖYDES yatırımlarını inceledi

Hakkari’nin Çukurca İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi bünyesinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

HAKKARİ 02.10.2021, 09:27
Kaymakam Kurt KÖYDES yatırımlarını inceledi

Hakkari’nin Çukurca İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi bünyesinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

İlçe Özel İdare Müdürü Abdulkuddus Tunç ile birlikte ilçeye bağlı Çığlı ve Gündeş köyleri ile Çimenli Mahallesini gezen Kaymakam Kurt, KÖYDES programı kapsamında yapımı devam eden yatırımları inceledi.

Çalışmalar hakkında yüklenici firmalardan bilgi alan Kaymakam Kurt, "Devletimiz, muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için var gücüyle çalışıyor. Özellikle köylülerin sulama amaçlı istedikleri sulama kanallarının yapımı bizim için büyük önem arz etmektedir. Çünkü sulaması yapılan bölge tarım için daha elverişli ve daha bereketli toprakları oluşturuyor" dedi.

Konuşmalarının ardından Kaymakam Kurt, Çığlı Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P