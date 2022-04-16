Kaymakam Kurt askerlerle iftarda buluştu

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, sınırda vatan nöbeti tutan Mehmetçikle iftarda buluştu.

Kaymakam Hasan Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sağındık ile birlikte Çukurca Karatepe Üst Bölgesi’nde görevli Jandarma personeli ile iftarda bir araya geldi. Burada askeri personel ile sohbet eden Kaymakam Kurt, Mehmetçiğe başarılar diledi.