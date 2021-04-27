banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Esnaftan tam kapanma için talep listesi
Asgari ücrette artış emri!
Asgari ücrette artış emri!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!
Milyonlarca çalışana yargıdan bir kötü haber daha!

Kaymakam Güven’den şehit ailelerine ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Üzümkıran köyündeki şehit ailelerini ziyaret etti.

HAKKARİ 27.04.2021, 14:03
2
Kaymakam Güven’den şehit ailelerine ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Üzümkıran köyündeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyaret ettiği şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Yakup Güven, ailelerle sohbet edip herhangi bir sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kaymakam Güven, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit yakınları da; ilgi, alaka ve ziyaretinden ötürü Kaymakam Yakup Güven’e teşekkürlerini ilettiler.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?