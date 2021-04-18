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Kaymakam Güven’den köy ziyaretleri

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık köy ziyaretlerine devam ediyor.

HAKKARİ 18.04.2021, 14:53
Kaymakam Güven’den köy ziyaretleri

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık köy ziyaretlerine devam ediyor.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, beraberindeki Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ile Çatalca köyü ve bağlı Soğuksu, Güvenli ve Erdemli mezralarında yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, köy sakinleriyle bir araya geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Kaymakam Güven, daha sonra Yufkalı köyü ve mezralarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
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