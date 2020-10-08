Kaymakam Güven, öğrencilerle EBA canlı yayınına bağlandı
ŞEMDİNLİ KAYMAKAMI YAKUP GÜVEN BELEDİYE PARKINDA OTURAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ,
Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, belediye parkında oturan öğrencilerle bir araya geldi.
Parkta telefondan canlı ders işleyen öğrencileri fark eden Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, yanlarına giderek canlı yayında ders işleyen öğrencilerle sohbet etti. Canlı yayına katılan Kaymakam Güven, öğrencileri selamladı öğrencilerin herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Kaymakam Güven, daha sonra ilçe merkezinde Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carıkla beraber korona virüs denetimi yaptı. İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi yapıldı. Vatandaşlara maske dağıtılırken, emniyet ve belediyeye ait araçlardan da bilgilendirme amaçlı anons yapıldı.
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