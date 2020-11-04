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Kaymakam Doğramacı’dan yol ve iş yeri denetimi
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN DOĞRAMACI, YOL ÇALIŞMALARIYLA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İŞ YERLERİNİ DENETLEDİ.
HAKKARİ 04.11.2020, 09:11
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Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yol çalışmalarıyla korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerini denetledi.
İlçenin birkaç mahallesinde devam eden silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Doğramacı, çarşı merkezinde devam asfaltlama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra iş yerlerini gezen Kaymakam Doğramacı, esnafı maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Kaymakam Doğramacı’ya, Yüksekova Belediyesi İmar ve Fen İşleri Müdürü Erol Zirek de eşlik etti.
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