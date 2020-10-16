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Kaymakam Doğramacı’dan üs bölgelerine ziyaret
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN DOĞRAMACI, DAĞLICA BÖLGESİNDE BULUNAN ÜS BÖLGELERİNİ ZİYARET ETTİ.
HAKKARİ 16.10.2020, 08:49
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Dağlıca bölgesinde bulunan üs bölgelerini ziyaret etti.
İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki 4. Hudut Tabur Komutanlığı, Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Merkezi, Şehit Piyade Üsteğmen Onur İlkhan ve Şehit Birol Mutlu üs bölgelerini ziyaret eden Doğramacı, vatan savunmasını yapan Mehmetçikle bir araya gelerek sohbet etti. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Doğramacı, askerlere başarılar dileyerek üs bölgelerinden ayrıldı.
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