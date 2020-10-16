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Kaymakam Doğramacı, Kore Gazisinin cenazesine katıldı

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OSMAN DOĞRAMACI, KORE GAZİSİ ABDULKADİR BAZERİ'NİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

HAKKARİ 16.10.2020, 08:51
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Kaymakam Doğramacı, Kore Gazisinin cenazesine katıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Kore Gazisi Abdulkadir Bazeri’nin cenaze törenine katıldı.

Hayatını kaybeden Kore Gazisi Abdulkadir Bazeri, Akalın Mezarlığında toprağa verildi. Kore Gazisi Abdulkadir Bazeri’nin cenazesine katılan Kaymakam Doğramacı, korona virüs tedbirleri kapsamında saf tuttu. Bazeri’nin cenazesinin toprağa verilmesinin ardından Kaymakam Doğramacı aileye baş sağlığı dileklerini iletti.

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