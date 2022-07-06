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Kaymakam Çimşit doğalgaz çalışmalarını inceledi

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçede başlayan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

HAKKARİ 06.07.2022, 11:20
Kaymakam Çimşit doğalgaz çalışmalarını inceledi

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçede başlayan doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçen sene Hakkari il merkezine verilen doğalgaz, bu senede yapılan ihaleyle Yüksekova ilçe merkezine getirilmek üzere çalışmalarına başlandı. Yüksekova Kaymakamı Çimşit, ilçe merkezinin yakın köylerinde başlayan kazı ve boru döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Çimşit, çalışmalar hakkında müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çalışmalardan dolayı kolaylıklar dileyen Kaymakam Çimşit, “Doğalgazın ilçemize gelmesi hayırlara vesile olur" diye konuştu.

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