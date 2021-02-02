Kardan yapılan amfide kitap okuma ve müzik etkinliği

Hakkarili gençler kardan amfi yaparak kitap okuma ve müzik etkinliği düzenledi.

Hakkarili gençler, kitap okumaya dikkat çekmek için kardan amfi yaparak kitap okudu. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü üyeleri, kurum binası önündeki kar yığınlarından anfi yaparak kitap okuma halkaları oluşturdu. Gençlik merkezi üyeleri, ayrıca müzik etkinliği düzenleyerek gönüllerince eğlendi.