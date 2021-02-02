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Kardan yapılan amfide kitap okuma ve müzik etkinliği
Hakkarili gençler kardan amfi yaparak kitap okuma ve müzik etkinliği düzenledi.
HAKKARİ 02.02.2021, 09:22
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Hakkarili gençler kardan amfi yaparak kitap okuma ve müzik etkinliği düzenledi.Hakkarili gençler, kitap okumaya dikkat çekmek için kardan amfi yaparak kitap okudu. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü üyeleri, kurum binası önündeki kar yığınlarından anfi yaparak kitap okuma halkaları oluşturdu. Gençlik merkezi üyeleri, ayrıca müzik etkinliği düzenleyerek gönüllerince eğlendi.