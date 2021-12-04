Kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kapanan üs bölgesinin yolu ulaşıma açıldı.

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Meydan Belek Yaylası civarında etkili olan kar yağışı, bölgedeki Varkavik Üs Bölgesi’nin yolunu kapattı. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Olumsuz hava koşullarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açıldı.