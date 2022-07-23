Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla kent parkta düzenlediği Karaoke sahnesi Hakkari gecelerine renk kattı.

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari’de Hayat Var” sloganıyla Altay Caddesi üzerinde bulunan Kent Park alanında halka ücretsiz olarak açık havada düzenlediği etkinlik devam ediyor. Önceki gün halka dev ekranda "Sahne sırası sende" etkinliği büyük ilgi görmüştü. Birbirinden güzel şarkılar ve güzel sesler eşliğinde karaoke sahnesi Hakkari gecelerine ayrı bir renk kattı. Belediye görevlilerine isimlerine yazdıran 70’den 70’e birçok kişi sahne alarak şarkı seslendirdiler. Performansları ile herkesi kendisine hayran bırakan gençler, tribünde bulunalar tarafından ayakta alkışlandı. Hakkari Belediyesi yetkilileri, Temmuz ayı etkinlikleri programı çerçevesindeki etkinliklerin devam edeceğini belirttiler.