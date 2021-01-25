Kara dayanamayan çatı çöktü

Hakkari’de 1,5 metrelik kara dayanamayan evin çatısı çöktü.

Hakkari-Tugay yolu üzerinde bulunan Gopsi mevkiinde Salih Ertuş’a ait tek katlı evin çatısı kara dayanamayarak büyük bir gürültü ile çöktü. Şans eseri yaralananın olmadığı çökme esnasında çatı tahrip oldu. Büyük emeklerle yaptığı evinin çatısının çöktüğünü ve işsiz olduğunu ifade eden Ertuş, yetkililerden çatısının onarılması için destek istedi. Mahalle sakinleri de 12 kişilik Ertuş ailesinin soğuk kış günlerinde ortada kalmaması için ilgili kurumların aileye yardımcı olmasını istedi.