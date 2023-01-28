Kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı 6 yerleşim yolu kapandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları sonrası 6 yerleşim yolu kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünde gelen bilgilere göre, havanın olumsuz şartlarından dolayı ilçeye bağlı 1 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı Şemdinli şantiye şefliği, kapana yolları açmak için karla mücadele çalışmalarına başlandı.